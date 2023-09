Visite guidate e apertura by night alla Galleria

Anche la Galleria Nazionale dell’Umbria partecipa con le sue iniziative alle “Giornate Europee del Patrimonio“ che si tengono sabato e domenica in tutta la regione. Per l’occasione organizza una staffetta di visite guidate per raccontare la collezione permanente, grazie al coro di voci femminili di Cristina, Francesca e Giulia. Il “patrimonio invita” a scoprire aneddoti, dettagli, persone che ‘abitano’ le sale, che diventano così le pagine di un libro capace di far emergere memorie, storie ma anche buone pratiche per il futuro, sperimentate nel presente.

Le visite guidate si svolgeranno:

sabato alle 17.30 alle 19.30 e alle 21 e domenica alle 11 e alle 17.30. Si ricorda che sabato 23 la Galleria sarà straordinariamente aperta fino alle 22 con ultimo ingresso alle 21.30. Dalle 19.30 fino alla chiusura il biglietto sarà al costo simbolico di 2 euro, dei quali uno sarà devoluto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dello scorso maggio). Per informzioni scrivere a [email protected] o telefonare allo 075.5721009.