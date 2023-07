Visitatori del Duomo Numeri boom

ORVIETO - Un semestre da record per i visitatori dei Duomo. La prima metà dell’anno si è infatti chiusa con un incremento nel primo semestre 2023 più 30% di visitatori alla cappella di san Brizio, cioè la parte del monumento alla quale si può accedere solo con il biglietto, rispetto allo stesso periodo del 2022. Alla fine di giugno, infatti, 163.155 sono entrate in Duomo, rispetto ai 125.313 del primo semestre 2022, con un incremento del 30,2%. Lo stesso 2022 era stato, del resto, un anno che si era concluso in maniera moto soddisfacente. Il picco massimo è stato registrato tra il 23 aprile e il primo maggio, in occasione dei due ponti in calendario, con 21.315 visitatori in nove giorni. Dati incoraggianti, che lasciano ben sperare anche per la seconda parte dell’anno. "Il Duomo di Orvieto – commenta il presidente dell’Opera del Duomo Andrea Taddei – si conferma grande attrattore per il territorio e meta tra le più ambite dell’Umbria, sospinto anche dalla ricorrenza del quinto centenario dalla morte di Luca Signorelli che nel Duomo ha dipinto il Giudizio Universale, tra i capolavori dell’arte italiana. La presenza di molti visitatori da tutto il mondo e l’attenzione riservata dai media anche in questi mesi palesano le potenzialità di ulteriore crescita e sviluppo". Cla.Lat.