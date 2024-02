Visita della Tesei in ospedale. Ma il Comune non viene avvisato

SPOLETO - La presidente della regione Donatella Tesei visita l’ospedale San Matteo degli Infermi e scoppia la polemica. In questi giorni la presidente sta visitando gli ospedali umbri e per la tappa di ieri ha scelto Spoleto, ospedale interessato nel progetto “terzo polo ospedaliero“ insieme al nosocomio di Foligno. Una visita a sorpresa, senza avvertire però i rappresentanti dell’amministrazione comunale che come noto per l’ospedale cittadino, continuano a chiedere il mantenimento dell’emergenza-urgenza. "Solo in mattinata – scrivono in una nota PD, M5S e liste civiche, – siamo venuti a conoscenza della presenza della presidente Donatella Tesei all’interno del San Matteo degli Infermi. Nessuno tra sindaco e e rappresentanti della giunta comunale, così come tra i consiglieri comunali, ne era a conoscenza". Secondo gli stessi partiti di maggioranza in Consiglio comunale si è trattato di "uno sgarbo istituzionale, in barba alle richieste e suggerimenti di confronto, che conferma l’inizio della campagna elettorale per le regionali". "Ci aspettiamo – concludono PD e M5S – i "festosi" comunicati e post social, della Presidente e dei suoi sodali locali, che diranno che tutto va bene e che a breve andrà ancora meglio. Il solito disco rotto come da prassi degli ultimi tre anni. Per fortuna Spoleto e i territori limitrofi sanno bene come stanno le cose, e che le promesse mancate sono davvero troppe. Questa passerella, oltre che tardiva, non servirà a nulla".