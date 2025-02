TERNI Giovedì scorso la visita al Rotary Club Foligno del Governatore del Distretto 2090 Massimo De Liberato.

"Una giornata ricca di appuntamenti ed eventi - spiega il Rotary Foligno – , iniziata con la visita alla Calamita Cosmica, seguita da un lungo e cordiale ricevimento istituzionale a Palazzo Comunale, da parte del sindaco Stefano Zuccarini e del vice sindaco Riccardo Meloni, quindi visita alla Sala delle Armi e del Consiglio comunale".

La delegazione rotaria, composta dal presidente del club folignate Giovanni Lupidi e da altri consiglieri e soci ha fatto poi tappa nel prestigioso Palazzo Trinci per proseguire con un pranzo in centro storico. “La visita del Governatore è uno dei momenti più importanti per un club, voglio ringraziare tutti per l’ottima riuscita della giornata – commenta il presidente Giovanni Lupidi – dall’amministrazione comunale per la calorosa e cortese accoglienza, al direttivo per la preziosa collaborazione e tutti i soci per la massiccia e partecipata presenza.

Il governatore ha avuto parole di elogio per il Rotary di Foligno, avendo riscontrato dinamicità, progettualità, radicamento nel territorio e capacità di attrarre nuovi soci. E’ il miglior riconoscimento per tutti noi e deve spronarci a fare sempre di più e meglio".