"Visita dei Sottosegretari alla Comunità Incontro di Amelia: Modello di Detenzione Alternativa"

La Comunità Incontro come modello per la detenzione alternativa al carcere di persone, soprattutto giovani, con problemi di tossicodipendenza. Per questo martedì visiteranno la struttura di Molino Silla i sottosegretari alla Giustizia e all’Interno, Andrea Delmastro ed Emanuele Prisco, per un approfondimento sulle ipotesi di procedure da seguire ed eventualmente sviluppare. "È un susseguirsi di impegni istituzionali per la Comunità Incontro Onlus di Amelia in queste settimane – spiega la struttura di recupero dalle tossicodipendenze fondata da don Pierino Gelmini –. Martedi primo agosto sono attesi a Molino Silla gli onorevoli Andrea Delmastro, sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, ed Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, accompagnati dal dottor Massimo Canu, psicoterapeuta ed esperto del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri". "Focus della visita – continua la Comunità Incontro –, la conoscenza dei protocolli adottati dalla nostra struttura per la cura delle dipendenze con particolare riferimento alle procedure previste per l’accoglienza dei detenuti provenienti dal carcere".