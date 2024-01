Visioni fuori dagli sche(r)mi al cinema Meliés “D’Essai D’Inverno“, proiezioni e incontri con i registi

Cinema d’autore, indipendente, irregolare e orgoglioso di esserlo. Da oggi torna al Méliès di via della Viola “D’Essai D’Inverno“, rassegna realizzata da CineGatti con la collaborazione di Arci Perugia che fino all’8 marzo proporrà, alla presenza dei registi, film originali e alternativi, estranei alle logiche commerciali del mercato e dedicati a quel pubblico che vuole esplorare nuovi e diversi punti di vista. Si comincia con “Di vita non si muore“, docufilm sulla breve e intensa vita di Carlo Giuliani della regista Claudia Cipriani che oggi lo presenta in sala con il circolo Anpi Bonfigli Tomovic. E domani sarà ospite il regista Paolo Pisanu che introdurrà la sua opera prima “Tutti i cani muoiono soli” (nella foto), storia di un padre e una figlia che cercano di recuperare il tempo perduto. Giovedì primo febbraio altro omaggio al cinema di Claudia Cipriani, con “Pino - Vita accidentale di un anarchico”. Quindi lunedì 5 febbraio “La chiocciola“ di Roberto Gasparro che parlerà del tema degli hikikomori, le persone che decidono di isolarsi dalla società.

Giovedì 8 febbraio spazio a “Sisters“ di Linda Olte sul tema delle adozioni internazionali, giovedì 15 il regista Ciro Formisano presenterà il suo film “L’anima in pace“. Quindi martedì 20 febbraio, giovedì 29 e giovedì 7 marzo saranno presentati tre titoli sul tema del fine vita. Apre la mini rassegna “Mare dentro“ di Alejandro Amenabar alla presenza di Laura Santi, giornalista e attivista che combatte per il diritto di poter scegliere e che animerà il dibattito dopo la proiezione delle 18.30. Gli altri due film sono “Amour di Michael Haneke e “Le invasioni barbariche” di Denys Arcand. L’8 marzo “D’Essai D’Inverno“ si chiude con il fenomeno di questa stagione, “C’è ancora domani“ di Paola Cortellesi. Da ricordare che tutti i film, a grande richiesta, si vedranno con doppio spettacolo alle 18.30 e alle 21. (“Mare Dentro“ alle 18.30 e 21.45).