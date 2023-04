Violenze sui bimbi del nido La maestra d’asilo può tornare a insegnare

Potrebbe tornare a insegnare, ma resta il divieto di avvicinamento all’asilo per la maestra indagata. E’ un parere inoltrato dalla Procura all’ufficio del Gip a spiegare che per l’educatrice 47enne accusata di aver tenuto comportamenti gravemente inappropriati verso i minori "non sussistono più le ragioni per disporre la misura interdittiva della sospensione dall’attività di insegnamento", ma "permangono le esigenze cautelari, non avendo dimostrato di aver adottato una diversa organizzazione gestionale per il suo asilo". La vicenda che ha scosso la comunità della provincia perugina era partita dalla denuncia di una maestra in servizio nell’asilo di Ellera di Corciano: ai carabinieri racconta di avere assistito all’alimentazione forzata di una bimba affetta da autismo e diversi altri episodi analoghi. Gli inquirenti piazzano cimici e telecamere che confermano i loro sospetti. La donna avrebbe maltrattato almeno 7 bambini con offese che andavano da "bruttissimo" a "figlia di…" se non riordinavano i giochi o tardavano ad addormentarsi. Con la donna più interessata allo smartphone che alle loro esigenze. I genitori, convocati dai carabinieri, erano all’oscuro di quello che il Gip nell’ordinanza cautelare aveva descritto come un "regime abituale di prevaricazione e di afflizione instaurato in danno degli alunni", e rilevava che la donna sembrava accanirsi di più con i bambini più deboli e con gli stranieri, "tutti i giorni li insultava con frasi volgari e parolacce, soprattutto se stranieri e anche contro i genitori assenti; aveva modi indelicati e irruenti".

La donna in sede di confronto con il giudice "ha parzialmente ammesso le sue responsabilità in merito ad alcuni degli episodi contestati" e spiegato di essere "pentita per alcune condotte", motivo per cui la Procura rinuncia alla richiesta cautelare di interdizione temporanea dalla professione. Il giudice preso atto del parere della Procura ha stabilito iil non luogo a procedere sul fronte della interdittiva ma dunque resta valida la misura già emanata di divieto di avvicinamento all’asilo. I legali della maestra avevano chiesto l’annullamento delle misure cautelari e la riqualificazione dell’ipotesi di reato al meno grave reato di abuso di mezzi di correzione, spiegando che "l’asilo così come l’educatrice non sono mai stati destinatari di segnalazioni o denunce di genitori. La donna è da anni insegnate di sostegno in una scuola pubblica dove si occupa di bambini molto complicati da gestire e dove altri docenti hanno osservato quotidianamente il suo comportamento senza eccepire".