Violenze e minacce all’ex moglie Scatta il divieto di avvicinamento per un 37enne di Assisi

Ancora violenza domestica ai danni di donne e per un uomo di 37 anni, residente in Assisi, scatta il divieto di avvicinamento: nel tempo si è reso protagonista di episodi violenti e minacciosi nei confronti dell’ex moglie e anche della suocera. In un caso, ubriaco, aveva preso a schiaffi e calci l’ex coniuge di fronte ai bambini, procurandole lesioni, in un altro era giunto a sputarle addosso. Così la Polizia di Stato di Assisi ha dato esecuzione alla misura, emessa dal Gip del Tribunale di Perugia nei confronti del trentasettenne italiano, che dispone il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla ex moglie e dalla mamma, oltre che alle rispettive abitazioni, ai luoghi di lavori e a quelli abitualmente frequentati dalle persone offese, per la durata di un anno. L’uomo – come evidenziato in una nota a firma del Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone -, al termine del rapporto sentimentale con la donna da cui erano nati due figli, aveva messo in atto comportamenti ripetuti, minacciosi e molesti tali da indurre la ex compagna a denunciare i fatti temendo per la propria incolumità e per quella dei figli. Un continuo di comportamenti ingiuriosi, offensivi e minacciosi attraverso numerosi messaggi inviati alla donna e alla madre. In più occasioni si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della donna, offendendola e minacciandola alla presenza dei colleghi e dei clienti. In un’occasione, dopo averla incontrata casualmente per strada, inveiva contro di lei arrivando addirittura a sputarle addosso; l’apice della violenza è stato raggiunto quando, in evidente stato di alterazione alcolica, di fronte ai propri figli, l’uomo ha percosso la donna con schiaffi e calci procurandole lesioni e generando nei bambini ansia e paura.

Maurizio Baglioni