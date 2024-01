Violenze e minacce alla compagna. E la controllava con una telecamera

Violenze fisiche e psicologiche, minacce e pedinamenti, con l’aggiunta di una telecamera in casa con la quale la controllava. Questo il calvario di una donna che si è rivolta alla polizia per uscire da un incubo che è andato avanti per oltre sei mesi e per il quale il compagno è andato incontro alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento. All’uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dagli accertamenti dei poliziotti diretti dal vicequestore Adriano Felici e coordinati dalla Procura di Spoleto, è emerso come l’indagato, per gelosia, da almeno sei mesi aveva iniziato ad adoperare violenza psicologica e fisica nei confronti della propria compagna, spesso anche in presenza dei figli minori della coppia.

In principio, la vittima aveva subito atti di continuo controllo dei suoi spostamenti, consistenti in pedinamenti e nell’installazione, all’interno delle mura domestiche, di una telecamera. In seguito, però, con l’acuirsi della crisi della coppia, il 45enne aveva iniziato, con maggiore frequenza, a minacciarla – talvolta brandendo anche un coltello contro di lei o stringendole le mani al collo – ingenerando nella partner un crescente sentimento di terrore. La donna, vittima anche di aggressioni fisiche per le quali ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, ha quindi deciso di presentare denuncia al commissariato di Foligno. La conseguente indagine, che ha offerto riscontri alla versione della vittima, ha indotto la Procura della Repubblica a richiedere l’applicazione di una misura cautelare a carico del 45enne.

Grazie alle risultanze investigative acquisite, il gip de Tribunale di Spoleto, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari e ha emesso a carico dell’indagato un’ordinanza cautelare applicativa delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’abitazione, al luogo di lavoro ed a tutti gli altri luoghi abitualmente frequentati sia dalla donna che dai figli minori della coppia. L’ordinanza è stata applicata dalla polizia.