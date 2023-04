Violenze domestiche Due uomini allontanati da case e compagne

Sempre più frequenti i casi di violenza domestica ai danni di donne. I carabinieri a marzo hanno dovuto gestire due episodi che hanno portato all’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese. Nel primo caso i militari di Foligno hanno eseguito il provvedimento emesso dalla magistratura di Spoleto nei confronti di un italiano che, per circa tre mesi, si è reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli (di cui uno minorenne), mediante atti di violenza verbale e psicologica che hanno indotto nelle vittime un perenne stato di agitazione. Nel secondo caso i carabinieri di Trevi hanno dato esecuzione ad analogo provvedimento, emesso sempre dall’autorità giudiziaria di Spoleto, nei confronti di un uomo che, per circa due anni, si è reso responsabile di aggressioni verbali e psicologiche nei confronti della propria compagna convivente, anche quest’ultima indotta a vivere in uno stato di perenne turbamento. Una preoccupante escalation, dunque, per un territorio nel quale gli episodi di violenza denunciati fanno particolare impressione. Gli uomini dell’Arma, in questo contesto, lanciano l’appello a tutte le persone "che patiscono episodi di violenza, sia fisica, verbale o psicologica, a non soprassedere su tali comportamenti ed a rivolgersi tempestivamente alle stazioni Carabinieri". Un appello che non è affatto banale, con le vittime di violenza di genere che spesso diventano anche prigioniere di situazioni di senso di colpa e risentimento.

Alessandro Orfei