Violenze ai medici del carcere Il fenomeno finisce in Parlamento

TERNI "Sia garantita incolumità agli operatori sanitari delle carceri. Chi svolge regolarmente il proprio lavoro deve essere tutelato. È di martedì la notizia dell’ennesima aggressione al medico in servizio presso il carcere di Terni. L’ultima di una lunga serie". Così la deputata Emma Pavanelli (M5S). "Violenze e minacce nei confronti del personale medico-sanitario che presta servizio presso le strutture penitenziarie, purtroppo, continuano ad essere all’ordine del giorno, a Terni, così come nel carcere Capanne di Perugia - comtinua – . Lo ritengo assolutamente inaccettabile. Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministero della Giustizia chiedendo un incremento dei presidi di sicurezza a tutela del personale medico e paramedico che tutti i giorni lavora in quegli ambienti. Allo stesso tempo, ho chiesto al Ministro di attivarsi per ottenere un incremento del personale sanitario operante in tali strutture. Solo in questo modo si potranno alleviare le condizioni di particolare stress sopportato da questa categoria di lavoratori"