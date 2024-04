Violenza sulle donne, sala protetta: "Raccontare e denunciare subito"

Una sala dedicata alle audizioni protette delle vittime di violenza. Un luogo accogliente, pensato dall’architetto Raffaella Conte. Il Commissariato di polizia ha inaugurto lo spazio finanziato dal Soroptimist con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Presenti il questore Fausto Lamparelli, il direttore del Servizio centrale anticrimine, Giuseppe Linares, la presidente nazionale dei club Soroptimist, Adriana Macchi, e quella locale Maria Cristina Zappelli, insieme alla presidente della Fondazione Carifol, Monica Sassi. Oltre al vicequestore Adriano Felici, tra gli altri c’erano il sindaco Stefano Zuccarini, il vescovo Domenico Sorrentino, il presidente della Quintana, Domenico Metelli e la presidente della Commissione Femminicidio della Regione, Manuela Puletti. "La situazione non è semplice – così Lamparelli –, oggi c’è la necessità di far emergere le persone che possano denunciare. Serve però una grande sensibilizzazione sull’argomento, per permetterci di arrivare prima del primo schiaffo". La presidente della Fondazione Carifol ha sottolineato come lo spazio, che fa parte del progetto ‘Una stanza tutta per sè’ del Soroptimist, debba avere tutte le caratteristiche "affinché quest’accoglienza, pur in un momento difficile e critico, abbia le giuste caratteristiche. Un’accoglienza quindi che non sia asettica e che riesca a rendere questo momento meno difficile". La presidente del Club ‘Valle Umbra’ ha evidenziato come quella di ieri sia la quarta stanza protetta inaugurata grazie al proprio contributo nel comprensorio, la 259esima a livello nazionale. "Responsabilità e multiattorialità sono le parole d’ordine – così Linares – perché è necessario intervenire all’inizio del ciclo della violenza, prima che il reato venga commesso. Dobbiamo insegnare alle donne a parlare tra loro ed evitare giustificazioni ai comportamenti violenti". Plauso all’iniziativa dalla consigliera regionale Puletti: "Ho partecipato con grande gioia e orgoglio all’inaugurazione del progetto, nella speranza che queste iniziative siano sempre più frequenti, in modo da assicurare un aiuto concreto nel momento del bisogno".

Alessandro Orfei