Violenza sulle donne, cifre da paura In Altotevere 18 casi in sei mesi

Cento ’sentinelle’ contro la violenza sulle donne nelle scuole primarie di Città di Castello. Sono partiti ieri i corsi di formazione rivolti al personale docente che si svolgeranno per tutto il mese di giugno e che formeranno gli insegnanti a ‘riconoscere’ eventuali situazioni di disagio familiare. Del resto i numeri nel territorio spingono a ben più di una riflessione: da gennaio sono state più di 300 le chiamate al Centro Antiviolenza e 18 le donne prese in carico dal servizio.

"L’aumento dei casi di violenza sulle donne in Alta Valle del Tevere ci impone di agire, con questo primo passo rivolto agli insegnanti per fornire strumenti conoscitivi e informazioni necessarie per prevenire e contrastare questa terribile piaga della società", dice l’assessore Letizia Guerri all’avvio del progetto. Progetto che porterà nelle scuole primarie dunque un centinaio di ‘insegnanti sentinelle’: grazie alle conoscenze acquisite nei corsi di formazione promossi insieme all’associazione Liberamente Donna, i docenti coinvolti potranno riconoscere "i segnali di disagio delle mamme degli studenti e favorire l’emersione dei casi di violenza, attraverso la consapevolezza dei servizi che sono a disposizione nel territorio". Non ci sono eguali in Umbria per l’esperienza partita ieri alla scuola San Filippo, con le insegnanti del primo e secondo circolo didattico e dell’Istituto Comprensivo Alberto Burri di Trestina.

I dati del centro Medusa di Città di Castello, che si rivolge agli utenti di tutti i comuni del comprensorio, sono purtroppo lo specchio di una situazione drammatica, anche nel territorio: da gennaio 2023 a oggi sono infatti 18 le donne prese in carico dal servizio che sono state avviate a percorsi di protezione e uscita dalle situazioni di violenza e 312 le chiamate ricevute dagli operatori, che hanno svolto 143 colloqui, 12 consulenze legali e 8 consulenze psicologiche. Al primo incontro formativo insieme alla responsabile comunale del centro Anti Violenza Lorenza Scateni, alla presenza del dirigente scolastico Simone Casucci con la vice Maria Grazia Bani, hanno preso parte un gruppo di circa 20 insegnanti dei plessi di Rignaldello e San Filippo con cui è partita l’esperienza. A guidare le docenti nella conoscenza della realtà della violenza sono state Elena Bistocchi e Maria Luisa Favitta dell’associazione ’Liberamente Donna’.