Violenza sessuale su bimba nel centro d’accoglienza

Circa sei anni fa all’interno di una comunità d’accoglienza per giovani e famiglie situata nel territorio dell’Altotevere, si consumò un atto di "violenza sessuale" (per lo più tramite abbracci, baci e palpeggiamenti) da parte di un giovane ospite nei confronti di una bambina che, insieme alla madre, frequentava la stessa struttura. A segnalare il fatto con regolare denuncia fu la madre della piccola (7 anni all’epoca di fatti) che raccontò di quel giovane che "prese in braccio la bimba stringendola e cingendola a sé, tentando di palpeggiarla nelle parti intime…". Secondo la Procura ciò avvenne "con violenza, modalità repentine e inaspettate". Il delicatissimo caso è finito al centro di una vicenda giudiziaria che è andata a sentenza nella tarda serata di martedì 14 febbraio in tribunale a Perugia: il giovane di 30 anni (venticinquenne all’epoca dei fatti) è stato condannato a due anni di reclusione dal collegio giudicante per il reato di violenza sessuale nei confronti della bambina, con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una provvisionale a favore della vittima e della madre. Quest’ultima si era costituita parte civile ed era tutelata dall’avvocato Nada Lucaccioni di Città di Castello.

I protagonisti di questa vicenda si incontrarono in una comunità d’accoglienza situata in un comune dell’Altotevere: il giovane, circa 25 anni all’epoca, si trovava nella struttura per seguire un percorso di recupero mentre la mamma e la figlia stavano frequentando il centro di passaggio, quando è successo il fatto. Il giorno dopo la madre della piccola la portò dal medico di base segnalando le presunte violenze e facendola sottoporre a una visita, ma il dottore non riscontrò segni evidenti. Eppure secondo il collegio del tribunale l’abuso nei confronti della bimba venne compiuto e rientra in quelli da ritenersi violenti. L’imputato, che era incensurato e originario di fuori regione, non si trova più nella zona dell’Altotevere. Nell’udienza del 14 febbraio in tribunale a Perugia sono stati ascoltati gli ultimi testimoni, poi c’è stata la discussione e la sentenza di primo grado giunta a tarda sera. Nelle carte processuali era finita anche la posizione di un sacerdote (poi prosciolto) che frequentava la stessa struttura accusato in prima battuta di aver informato il ragazzo della denuncia, favorendo la sua fuga.