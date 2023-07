Violenza sessuale di gruppo, il cerchio si stringe intorno al branco di stupratori

Perugia, 23 luglio 2023 – Sembra stringersi il cerchio intorno al branco responsabile della violenza di gruppo ai danni di due ragazze marchigiane. Gli investigatori della squadra mobile di Perugia stanno finendo di mettere a posto i tasselli della notte da incubo vissuto dalle due giovani, 20 e 24 anni, arrivate a Perugia in treno per una festa e finite in quella che sembrerebbe essere una vera e propria trappola.

Facilitata dall’alcol che, in particolare, una delle due vittime avrebbe assunto in grandi quantità, tanto da avere una sorta di buco nero che inizia a Ponte Pattoli, dove si erano inizialmente diretta con gli amici che erano andate a prenderle in auto alla stazione, e finisce sul prato intorno alla piscina di Ponte San Giovanni, quando, secondo quanto ricostruito, riprende conoscenza e si rende che sta subendo una violenza.

Riesce anche a girarsi su un fianco e a chiedere aiuto con il telefono. Qualcuno dei presenti, secondo quanto ricostruito, avrebbe anche scattato delle foto alla ragazza in quei momenti, con l’intento di pubblicarle sui social, per poi desistere forse anche dietro il consiglio di qualcun altro. Quando capiscono che sta per arrivare la polizia, i ragazzi si sarebbero scambiati solo poche parole "Oh fra’", poi uno sguardo d’intesa e la decisione di darsi alla fuga al più presto.

Ma la loro serata, l’incontro con le ragazze – la seconda sarebbe stata palpeggiata e molestata – l’ingresso in piscina e, a monte, l’organizzazione della serata attraverso una chat di messaggistica, non sarebbe passata senza lasciare tracce. Quelle informatiche e telematiche e quelle video delle telecamere di sicurezza. Proprio da quei dati, gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, avrebbero messo insieme gli elementi per restringere il campo delle ricerche su alcuni ragazzi, italiani e tunisini, e per collocarli sul luogo della violenza. Serviranno ulteriori accertamenti per definire le singole responsabilità.

Ma la tela degli inquirenti sta prendendo forma e il branco avrebbe le “ore contate“.