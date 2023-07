Violenza sessuale di gruppo I due ragazzi indagati respingono tutte le accuse

di Luca Fiorucci

Quattro consulenti per effettuare tre accertamenti fondamentali per ricostruire quanto accaduto nel prato della piscina di Ponte San Giovanni una settimana fa. Le verifiche che la Procura della Repubblica di Perugia ha affidato a un medico legale e a un ginecologo inizieranno domani. Serviranno a dare indicazioni sulla violenza sessuale che la ragazza, 20 anni, ha denunciato di aver subito a opera di due coetanei, un 20enne italiano e un 23enne egiziano, ora indagati. Sarà poi la consulenza di un genetista a dare, presumibilmente, risposte dall’analisi di tamponi e campioni prelevati dal corpo e dagli indumenti della presunta vittima, ad attribuire gli eventuali profili genetici che i riscontri potrebbero evidenziare.

Un ulteriore passo per puntellare il racconto della ragazza di Fabriano, arrivata in treno a Perugia con un’amica di 24 anni, per trascorrere la serata con degli amici e, secondo quanto denunciato, ritrovatasi in un abisso dal quale è riemersa quando l’amica ha cercato di scuoterla e farle riprendere conoscenza. Un ritorno alla lucidità sufficiente, sempre secondo il suo racconto, a farla spostare di schiena e raggiungere il telefono cellulare con il quale ha chiesto aiuto alla polizia. Una telefonata che, sempre in base alla ricostruzione degli investigatori, avrebbe provocato la fuga dei componenti del branco, dieci quelli identificati, tra i quali ci sarebbe almeno un minorenne. Il passo successivo sarà quello di andare alla ricerca di profili genetici diversi da quello della vittima da poter comparare con quello degli indagati e accertare chi possa essere il presunto violentatore, se, insomma, il laboratorio possa confermare o meno gli ulteriori particolari del drammatico racconto della presunta vittima "che è sempre provata da quello che ha vissuto, sta affrontando un percorso con uno specialista, ma lo stato di ansia e prostrazione in cui si trova è sicuramente pesante" spiega l’avvocato Ruggero Benvenuto, che l’assiste. L’accertamento inizierà il 21 agosto.

Altro tassello per ricomporre il puzzle è quello della consulenza tecnica sui telefoni dei due indagati. I messaggi della chat di Whatsapp per accordarsi, ma anche le foto di quella serata insieme. Secondo il racconto della vittima, sarebbero state anche scattate delle foto mentre lei si trovava distesa e in condizioni di non riuscire a reagire, presumibilmente a causa dell’alcol. Foto che avrebbero rischiato anche di finire sui social, ma l’autore dall’intento avrebbe poi desistito. "Se dall’accertamento dovessero spuntare anche immagini di questo tipo – sottolinea l’avvocato Benvenuto – sarà un ulteriore colpo". Le operazioni saranno avviate il 2 agosto. "Abbiamo piena fiducia nelle indagini – spiega ancora – l’applicazione di una misura cautelare o di prevenzione sicuramente avrebbe data maggiore senso a questa drammatica vicenda. Ma le indagini sono ancora in corso". Respingono, invece, le accuse i due indagati, difesi dagli avvocati Massimo Brazzi e Gianni Dionigi, sostenendo che i fatti si sono svolti in maniera diversa da quanto ricostruito. Uno nega di aver toccato la ragazza che ha denunciato la violenza, l’altro sostiene di non essere mai stato in piscina.