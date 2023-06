Violenza contro le donne "Sportello per cambiare 22 gli uomini in carico"

"Il contrario della violenza non è la pace ma il rispetto". E’ il titolo di un incontro che si è svolto alla sala Sant’Anna per fare il punto sullo “Sportello per uomini autori di maltrattamenti“. La frase è anche il mantra di Massimo Pici, presidente di “Libertas Margot“, l’associazione non profit impegnata dal 2013 nella lotta ad ogni tipo di sopraffazione, fisica e psicologica, nei confronti dei soggetti più deboli e promotrice dello Sportello. Con l’occasione sono stati consegnati gli attestati ai volontari che hanno partecipato al corso di formazione per la riabilitazione psicosociale degli uomini maltrattanti, che consenta di costruire un’alleanza di coppia basata sul reciproco rispetto. Pici è convinto che il percorso di recupero attivato dalla struttura sia più efficace del carcere "perchè fa leva sul cambiamento ed è una presa di coscienza". Poi cita i dati. "I numeri forniti dalla Direzione anticrimine per bocca del prefetto Messina dicono che da quando esistono questi percorsi c’è stato un calo delle recidive del 95%. Molto dipende dalla bravura degli operatori, per questo li formiamo con corsi mirati; professionisti che devono essere in grado di dare la giusta motivazione a chi decide di affidarsi al servizio".

Sono 22 i soggetti che hanno iniziato il cammino con Margot per cambiare rotta. Il servizio si avvale delle competenze sinergiche del responsabile scientifico Federico De Sauro, che si occupa anche della presa in carico e della relazione finale, della dottoressa Carola Sorrentino e dell’avvocato Emanuele Florindi.

Come viene attivato il percorso?

"Finora - chiarisce Pici - sono gli avvocati difensori che si rivolgono a noi per il loro cliente per dimostrare all’autorità giudiziaria la buona volontà ad interrompere questo suo comportamento: essere violenti, infatti, è una scelta e non una malattia se non in pochissimi casi che non fanno statistica. Oppure sono sempre gli avvocati difensori ma su suggerimento del giudice, che attende alla fine del percorso la relazione finale dello specialista su cui poi fare una valutazione più obiettiva possibile". Di recente Margot ha creato anche una rete di collaborazione con Liberamente Donna, l’associazione che gestisce i Centri antiviolenza. Obiettivo: mettere a sistema tutto il circuito che ruota intorno al fenomeno per bloccare la mano dei carnefici.

