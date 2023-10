Violenza a Fontivegge. Ferito in pieno giorno con una bottiglia rotta

A Fontivegge è ancora caos. Ancora sangue sulle scalette del palazzo del Broletto, dove si trovano anche diversi uffici della Regione Umbria. E in pieno giorno.

Tra gli episodi più gravi, lo scontro tra bande di fronte alla stazione in un pomeriggio di alcuni mesi fa. Scontro durante il quale spuntò anche un machete tra i viaggiatori e i passanti che si davano alla fuga e cercavano riparo dentro al bar dello scalo ferroviario.

Tornando più vicino nel tempo, due settimane fa, un giovane è stato ferito al volto con il vetro di una bottiglia rotta, da un altro uomo, poi arrestato, che gestiva il locale, sede di un’associazione culturale, davanti al quale si è verificato il ferimento. Il locale, su disposizione del questore di Perugia, è stato chiuso per un mese.

L’ultimo episodio risale a ieri pomeriggio, intorno alle 15. Quando dalle scalette che consentono l’accesso al piano terra del palazzo, nei pressi del sottopassaggio, un uomo insanguinato è stato sentito chiedere aiuto disperatamente.

Da quanto ricostruito, l’uomo, dai tratti africani, sarebbe stato raggiunto a un braccio e a una gamba da un coccio di bottiglia rotta. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore e alle ragioni che hanno innescato la violenza.

L’area intorno alla stazione, non da oggi, è ad alta tensione a causa della convivenza, a tratti critica, tra diversi gruppi che gravitano nella zona. Non rari gli episodi di degrado e microcriminalità e gli episodi di spaccio sui quali le forze dell’ordine sono intervenuti e continuano a intervenire per contrastare il fenomeno e per evitare che la potenziale polveriera esploda.