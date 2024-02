Violento litigio in famiglia: marito nei guai

Maltrattamenti in famiglia, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale sono le accuse contestate a un 41enne romeno, arrestato dalla polizia nei giorni scorsi, a Perugia. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti, in seguito a una chiamata di emergenza, in un’abitazione del capoluogo dove era segnalata una violenta lite in famiglia. I poliziotti hanno trovato il 41enne in evidente stato di alterazione, dovuto verosimilmente all’abuso di bevande alcoliche, il quale, è andato in escandescenza, opponendo resistenza, insultando e minacciando gli operatori. Nel tentativo di sottrarsi, l’uomo ha colpito i poliziotti, provocando delle lesioni al polso a uno degli agenti, giudicate guaribili in 30 giorni. Allo stesso tempo, altri agenti hanno raccolto il racconto della moglie che aveva chiamato. La donna ha riferito di aver avuto una lite con il marito, alla presenza dei figli minori, nel corso della quale era stata aggredita dall’uomo, alterato dall’abuso di sostanze alcoliche. Acquisita la querela della vittima, il 41enne, che anche durante il tragitto per la questura ha continuato a opporre resistenza e a sferrare calci e pugni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’allontanamento dalla casa di famiglia, con divieto di avvicinamento, a meno di 500 metri, alla moglie e ai figli e ai luoghi da loro frequentati.