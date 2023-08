Violento impatto tra due auto, i conducenti portati in ospedale

GUBBIO – Un altro incidente stradale a Gubbio, questa volta in località Semonte e fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto nella mattinata di ieri, più precisamente lungo corso Semonte, poco dopo lo stabilimento delle cementerie ’Barbetti’. Intorno alle sette del mattino, due vetture – un’Alfa Romeo bianca e una Renault Clio verde – si sono scontrate e sul posto si è reso necessario l’intervento di una squadra dei Vigli del Fuoco di Gubbio, che hanno liberato dalle lamiere i conducenti, insieme ai Carabinieri e agli operatori del 118.

Questi ultimi hanno preso in consegna e trasportato all’Ospedale di Branca i due automobilisti coinvolti, per i quali comunque non ci sono state gravi compicazioni ma solo lievi ferite dovute all’incidente. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso, comprensivi di testimonianze dirette da parte dei feriti, una volta giunti sul posto.