Violenta rissa per motivi di gelosia

Ancora una rissa, l’ennesima. Gli agenti della Squadra Volante della Polizia sono intervenuti nella zona di Fontivegge, area Broletto, per quella che era stata segnalata come una violenta lite tra due persone. Giunti sul posto gli operatori hanno accertato la presenza di quattro persone, tre uomini e una donna, tutti di origine sudamericana, risultati regolari sul territorio nazionale. Dalle prime attività d’indagine, i poliziotti hanno potuto appurare che si era verificata una colluttazione, le cui circostanze sono in corso di accertamento, per motivi riconducibili alla gelosia provata da uno dei cittadini sudamericani nei confronti della donna. I tre uomini sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per le contusioni ed escoriazioni riportate. Sarebbero volate anche delle bottigliate. L’intervento immediato degli operatori della Polizia di Stato ha di fatto scongiurato che la violenta lite potesse portare ad ulteriori e più gravi conseguenze. Le quattro persone coinvolte sono state denunciate all’autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata. Ma le indagini della polizia stanno anche cercando di appuntare se i quattro cittadini indagati siano coinvolti in altri episodi analoghi. Dei problemi di vivibilità, quando non proprio di violenza, della zona di Fontivegge si occupa ripetutamente il comitato ’’Progetto Fontivegge’’ nella cui pagina Facebook sono stati postati alcuni momenti (nelle foto) successivi alla rissa. Con costanza ’’Progetto Fontivegge, accende i riflettori su quest’area di Perugia alla ricerca di una urgente riqualificazione.