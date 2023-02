Lo scorso fine settimana a Terni, in centro, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con quelli del Comando Provinciale, hanno effettuato un controllo in un negozio di parrucchiere per uomo e bambino gestito da extracomunitari di origine africana. Al termine del controllo i militari hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni il titolare dell’attività per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, multandolo anche per aver occupato un lavoratore in nero.

Disposto il provvedimento amministrativo della sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per l’utilizzo di lavoratori in nero, è stata anche sanzionata la mancanza dell’autorizzazione all’installazione e all’utilizzo di impianto di videosorveglianza.

Nei confronti del titolare del negozio sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di 15mila euro.