Vìola il divieto di avvicinare la ex. Trattenuta in casa senza telefono

Dopo aver violato più volte il divieto di avvicinarsi alla compagna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di voicabolo sabbione un 35enne narnese, pregiudicato e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati. I militari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. All’inizio dell’anno la compagna 44enne dell’uomo aveva denunciato ai carabinieri di essere vittima di reiterati maltrattamenti, prevaricazioni, aggressioni fisiche, minacce di morte nonché di ripetute umiliazioni, tali da rendere insostenibile il regime di vita comune. Per il 35enne era stato quindi emesso un decreto di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna. Ma già il giorno dopo i militari, non riuscendo a rintracciare telefonicamente la donna, per un controllo l’avevano raggiunta a casa e all’interno avevano trovato l’uomo, che era stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari in casa dei suoi genitori.

Ma nella tarda serata di mercoledì della scorsa settimana l’uomo si è nuovamente recato nell’abitazione della ex, trattenendovisi per alcune ore contro la sua volontà e sottraendole il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Appena si è allontanato, la donna ha richiesto l’intervento dell’Arma. Per il 35enne è scattata la custodia cautelare in carcere ed è stato condotto a Sabbione.