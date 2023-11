Vinto il bando per l’assistenza alla terza età

Si chiama “Borghi d’argento“ il progetto finanziato con i fondi del Pnrr per l’assistenza alla terza età che si è aggiudicato il Comune di Parrano. Il progetto prevede l’implementazione dei servizi domiciliari con interventi a carattere sociale e socio-sanitario con la costituzione di poli di prossimità per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare sociale e socio-sanitaria in cui opereranno equipe di prossimità composte da assistenti sociali, psicologi, operatori sociali ed educatori dedicati alle varie funzioni. Ci sono anche servizi di trasporto sociale su mezzi attrezzati con autisti e operatori sanitari e socio sanitario nei territori comunali di Parrano, Ficulle e San Venanzo, guidato dal sindaco Valentino Filippetti (nella foto). Per 505mila euro la gara è stata vinta da un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla cooperativa sociale “Il Quadrifoglio“, la Casa Vincenziana Srl e la Nuova comunità Coop.Sociale. Con lo stesso progetto, il Comune di Parrano ha utilizzato 57 mila euro e finanziato il completo ammodernamento della farmacia comunale che giovedì 4 gennaio 2024 festeggerà i 180 anni dalla nascita voluta da Sante De Sanctis. Sono stati completamente cambiati tutti gli arredi e create le premesse per un potenziamento dei servizi erogati da “Ambulatorio sicuro“ con l’acquisto di un ecodoppler. "Questi investimenti – spiega il sindaco, Valentino Filippetti – daranno la possibilità di realizzare servizi importanti e innovativi".