Vinti 560mila euro al Superenalotto Centrato a Gualdo Tadino un 5+1 E’ caccia al fortunato giocatore

di Alberto Cecconi

Superenalotto e gratta

e vinci continuano a

gratificare gli scommettitori nel gualdese.

L’ultima bella vincita c’è stata giovedì sera, col Superenalotto: è stato centrato un 5+1 del valore di 560mila euro.

Il (o la) protagonista dell’appuntamento con la fortuna ha giocato una schedina con 2 pannelli nel punto vendita della Libreria Mondadori e tabaccheria attive nel centro commerciale "Porta Nova", nella zona del Ponte della stazione.

Oltre alla bella vincita,

ci sono stati anche quattro punti del "5" da 45.256 euro ciascuno.

Nell’estrazione del 24 agosto non ci sono stati i "6" e così il montepremi ora è salito a 45 milioni di euro: l’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Non si conosce il nome del vincitore.

Gli operatori del negozio diretto dalla signora Rita Pecci giurano di non conoscere chi abbia vinto la bella somma, anche perché l’afflusso dei clienti è sempre considerevole: moltissimi i gualdesi, ma anche dei centri viciniori; ma sono felicissimi per quanto accaduto: "Auguriamo cordialmente a chi ritirerà il premio di goderselo in salute e serenità".

Nello stesso punto vendita, all’inizio di questo mese di agosto, c’era stata un’altra vincita di 10 mila euro, ben più modesta, con un gratta e vinci da 20 euro della serie del "Maxi miliardario", ma che conferma un trend di fortuna nel negozio, dove negli anni ante-pandemia c’era stato un poker di vincite da 10 mila euro.

Un esercizio commerciale indubbiamente fortunato.

La fortuna nel gualdese s’era fatta sentire con vincite considerevoli, come

quella di 5 milioni di euro col gratta e vinci al Bar Jolly di Croce Canale e di un milione e 150 mila euro con un 5+1 al superenalotto all’edicola dei giornali del quartiere del Biancospino.