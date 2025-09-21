Vintage e antiquariato. In piazza torna Retrò

Vintage, oggetti d’altri tempi e antiquariato tornano protagonisti nel cuore della città con l’edizione di settembre di Retrò, in programma oggi. Saranno 130 gli espositori, provenienti dal centro e dal nord Italia, a dare vita sin dal primo mattino a una delle rassegne più longeve e apprezzate del settore, nata oltre 40 anni fa e punto di riferimento per tanti appassionati. Il centro storico si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto: da piazza Matteotti a largo Gildoni, da piazza Fanti a corso Cavour fino a piazza Gabriotti, i visitatori potranno curiosare tra bancarelle ricche di antiquariato, rigatteria, hobbistica e abbigliamento vintage. Un appuntamento che richiama collezionisti, appassionati e semplici curiosi alla ricerca di rarità, pezzi unici e curiosità d’epoca. L’affluenza degli espositori ha registrato nell’ultimo periodo un incremento medio del 20% rispetto agli anni precedenti "a conferma della vitalità di una manifestazione che non sembra risentire del tempo". Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia saranno ben rappresentate tra gli espositori, offrendo un panorama variegato e di qualità. "Retrò non perde il suo fascino e continua ad attrarre visitatori italiani e stranieri" ha detto l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri. Per garantire il corretto svolgimento della rassegna, il comandante della polizia locale ha disposto modifiche alla viabilità: dalle ore 6 alle 20, sarà vietato il transito e la sosta in alcune piazze del centro, con aree riservate agli espositori per le operazioni di carico e scarico. Con questa edizione si chiude la stagione estiva di Retrò, che tornerà in autunno con nuovi appuntamenti per continuare a raccontare la storia e il fascino dell’antiquariato italiano.