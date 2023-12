“Vinciamo insieme“. Piano per l’inclusione

AMELIA Lunedi con il patrocinio di Rai Umbria, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, presenterà a Molino Silla, sede centrale della Comunità Incontro, “Vinciamo insieme”, progetto per l’inclusione sociale promosso dalla Figc - Lega nazionale dilettanti. Il progetto pilota partirà con un messaggio di sensibilizzazione contro l’uso delle sostanze stupefacenti e il gioco d’azzardo. Oltre al ministro Abodi, interverranno il presidente della Lega nazionale dilettanti, Giancarlo Abete, Giampaolo Nicolasi coordinatore della Comunità Incontro, il presidente del Comitato regionale Figc-Lnd, Luigi Repace e il presidente della Commissione Lnd Santino Lo Presti. "Dopo la visita dello scorso mese di luglio, il ministro Abodi tornerà quindi a Molino Silla per testimoniare il suo impegno contro le dipendenze e per ribadire il sostegno a favore di progetti che sappiano coniugare i valori dello sport con quelli dell’inclusione e del benessere sociale - spiega la Comunità Incontro – . “Vinciamo Insieme”, con la sua attenzione all’educazione, alla responsabilità e all’autonomia, rappresenta una nuova frontiera nell’utilizzo dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Anche nella modalità “virtuale”. Le attività di calcio virtuale della Lnd hanno mosso i primi passi durante il lockdown del 2020. Da quel momento sono stati coinvolti 3.500 giocatori".