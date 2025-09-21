Villa Urbani Verso la riqualificazione. Percorso pedonale in via XX Settembre

Spiragli all’orizzonte per Villa Urbani, storica sede della biblioteca di via Pennacchi, parte del sistema bibliotecario comunale, che comprende tra le altre le biblioteche Augusta quella degli Arconi, Biblionet di Ponte San Giovanni, la Sandro Penna a San Sisto e il polo di san Matteo degli Armeni. Chiusa da tempo per importanti problemi strutturali, l’amministrazione annuncia un progetto di riqualificazione con finanziamento aumentato da 900.000 euro a 1.700.000 euro. A breve la presentazione del progetto esecutivo.

"Chiusa dal 2023 – riferisce l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini - a causa di problemi strutturali la biblioteca, che ha sempre svolto un ruolo fondamentale per la comunità, è ora pronta per un percorso di recupero e consolidamento. L’intervento prevede un investimento destinato alla conservazione e al pieno utilizzo della struttura, che presenta fenomeni di cedimento della copertura e distacchi di intonaco. I lavori comprenderanno il restauro e il consolidamento dell’edificio, con interventi mirati come il rifacimento di pavimenti, il rinnovo dell’impianto elettrico e la sistemazione del bagno del secondo piano. È prevista anche una manutenzione straordinaria delle facciate e la sostituzione del manto di copertura con tegole romane e coppi invecchiati. Un altro aspetto rilevante sarà l’adeguamento antincendio dell’intero fabbricato e il rifacimento delle finestre e porte finestre, con infissi in pvc e doppio vetro, per garantire maggiore efficienza energetica". Altre novità per il quartiere, la progettazione di un nuovo percorso pedonale lungo via XX Settembre, attualmente in fase di sviluppo da parte degli uffici tecnici comunali.

Silvia Angelici