Villa Urbani resta inagibile: "Servono ulteriori verifiche"

Ulteriori approfondimenti tecnici per cercare di riaprire quanto prima la Biblioteca Villa Urbani, in via Pennacchi. E’ quanto ha stabilito il Comune, stanziando ulteriori 1.600 euro (oltre ai 6.500 dello scorso agosto) proprio perché sono emerse alcune problematiche. I solai di piano ad esempio sono risultati essere non omogenei (alcuni in laterocemento altri in acciaio e laterizi) e pertanto si rende necessario indagarli tutti con tecniche specifiche al fine di determinare con precisione orditura ed armature; le murature portanti inoltre sono risultate essere molto eterogenee (alcune in pietra, alcune in mattoni pieni, alcune miste in mattoni pieni e forati) e pertanto – spiega il Comune – "si ritiene opportuno incrementare il numero dei saggi visivi per comprendere con esattezza i materiali delle murature portanti. Si è stabilito, infine, di eseguire un terzo saggio in fondazione". L’immobile che ospita la Biblioteca dei ragazzi nel corso del 2022 è stato interessato, a livello sottotetto del fabbricato, da fenomeni di cedimento strutturale di alcuni elementi lignei della copertura e per questo fu disposto di inibire all’uso ed all’accesso l’intero ultimo piano. Poi però il 16 febbraio scorso si è avuto un distacco di intonaco dal soffitto della sala del piano terra e la struttura è stata chiusa.

Lo scorso aprile le associazioni "C.A.P.06124" e "Il profumo dei tigli" lanciarono una raccolta di firme, seguita da diverse proposte per cercare di tenere desta l’attenzione sulla biblioteca. "Sappiamo che non ci sono fondi disponibili al momento e che la città ha molte altre bellissime biblioteche, ma insistiamo nel ribadire che una biblioteca in periferia sia insostituibile, perché da questo si determinerà il futuro dei cittadini di domani – scrivevano – Così - raccontano le due associazioni - abbiamo avviato una raccolta firme che ha raggiunto circa 400 sottoscrizioni solo nel nostro quartiere in cui abbiamo chiesto di inserire la biblioteca nell’Art Bonus". Nel frattempo il Comune ha però stanziato 200mila euro per l’intervento.