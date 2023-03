Villa saccheggiata dai ladri Banda di professionisti in fuga con un bottino da 50mila euro

Colpo grosso in villa. Un bottino di almeno 50mila euro messo insieme dai ladri, entrati nella serata di venerdì in un’abitazione in quel momento vuota. Incuranti dell’allarme entrato in funzione, nonostante le persiane blindate, i malviventi hanno rubato preziosi vari prima di riuscire a dileguarsi, anticipando l’arrivo della polizia. Un furto compiuto, sembrerebbe, da professionisti attrezzati per ogni evenienza, freddi da non lasciarsi intimorire dalla sirene. A dare l’allarme è stato un vicino di cas. Quando ha sentito l’antifurto entrare in funzione, ha pensato che si trattasse di un falso allarme. Il sistema di vigilanza, infatti, non di rado si era attivato per errore. Ma, all’insistere della sirena, lo stesso vicino si è accorto che dentro la casa dei vicini era entrato qualcuno. A quel punto, ha immediatamente chiamato la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato che gli intrusi si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Dal sopralluogo effettuato il sospetto del vicino è stato confermato: ignoti, dopo aver svitato delle lampadine per non farsi notare, avevano forzato le persiane blindate e la serratura di una portafinestra riuscendo ad introdursi nella villa. Il primo riscontro della padrona di casa, nel frattempo rientrata, ha permesso di appurare la sottrazione di alcuni monili d’oro, preziosi e un orologio di lusso per un valore di circa 50mila euro. Dopo aver richiesto l’intervento del personale della polizia scientifica per i rilievi del caso, gli agenti hanno invitato la donna a presentare denuncia. Le indagini sono tuttora in corso, partendo da testimonianze e riscontri effettuati sul posto. L’allarme furti è tornato ad essere alto soprattutto nella prima periferia di Perugia, dove si continuano a registrare furti, di minore rilievo, e tentativi di intrusioni abusive.