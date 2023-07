Villa Montesca, arrivano i rinforzi Venti operai per sistemare il parco

Investimenti per un oltre milione e mezzo di euro, assunzione di personale, sistemazione del parco di Villa Montesca, prevenzione incendi: sono solo alcuni dei punti su cui si sta muovendo Afor (Agenzia Forestale) guidata dall’amministratore unico Manuel Maraghelli che ieri mattina ha presentato alcuni obiettivi e progetti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Città di Castello.

Per quanto riguarda la questione personale Maraghelli spiega: "Grazie allo sblocco delle assunzioni voluto dalla Regione Umbria negli ultimi mesi a tempo di record (bandi pubblicati a novembre 2022 e iter concluso a maggio 2023) sono stati espletati 9 concorsi per un totale di 34 assunzioni: di queste 6 riguardano professionisti che potenzieranno la sede di Città di Castello". Nelle prossime settimane sarà inoltre bandito un concorso pubblico "per l’assunzione a tempo indeterminato di 93 operai dislocati nelle 9 sedi dell’Afor: in questo caso, 20 operai saranno assunti nel capoluogo tifernate".

A fine 2021 era stata approvata la dotazione ottimale del comparto forestale (operai): 388 nell’intero territorio regionale e la sede di Città di Castello, grazie alla presenza di 10 mila ettari di demanio, è quella più grande.

Maraghelli è poi passato al capitolo investimenti: nel corso del 2023 nel territorio altotiberino Afor ha in essere progetti per un ammontare complessivo di 1 milione 670 mila euro sulla base di vari capitoli di spesa che ricomprendono la sistemazione della viabilità rurali, aree verdi e sentieri, sistemazione alberi nei boschi e nei parchi, interventi su beni demaniali, torrenti e fossi. Lavori per 650 mila euro sono già stati avviati in una prima tranche tra le altre con opere al parco Montesca per 35 mila euro, in zona Candeleto 60 mila euro di lavori, tra Preggio e Pineta Ranieri ulteriori 100 mila euro e 55 mila euro sul parco di Villa Graziani a San Giustino. Afor si occupa anche di lotta e prevenzione incendi boschivi con risultati tangibili "tra i migliori italiani per quanto attiene il rapporto investimenti-ettari di bosco incendiati", ha precisato Maraghelli che ha definito "l’Agenzia Forestale Regionale Umbra un ente che sta vivendo una fase di grande espansione e miglioramento nella realizzazione e produttività dei lavori, risultati che si possono anche notare dal bilancio".