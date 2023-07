Al via “In... Canto d’Estate“, festival di musica d’autore in scena nel parco di Villa Faina a San Venanzo. Si parte questa sera con gli “Sbam” tra pop, hip-hop e medley di artisti internazionali. Domani Sandro Presta, con la Telanonima Band, per un omaggio a Franco Califano, sabato 8 si ballerà con i “Dirotta su Cuba”, band simbolo del funk italiano. Domenica 9, unico appuntamento a pagamento (biglietti su Ticketone), finale con un duetto d’eccezione composto da Simone Cristicchi & Amara che daranno vita ad un concerto mistico per Battiato. Saranno accompagnati da Valter Sivilotti e da “I solisti della Accademia Naonis di Pordenone”.