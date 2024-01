Vigili, festa del patrono. Premiate le scuole con i migliori disegni. E gli agenti in pensione

La festa del patrono dei vigili, San Sebastiano, che si è svolta ieri mattina a Perugia, è l’occasione per premiare le scuole che partecipano al concorso a premi ’Elisabetta Innocenzi’, una borsa di studio (assegnata ai migliori disegni in materia stradale) dedicata alla ragazza – figlia di un vigile – che morì in un incidente alcuni anni fa.

Prima classificata: Classe 4° – Scuola Primaria “Iqbal Masih” di Montegrillo (800 euro in buoni libri e materiale didattico). Seconde classificate - ex equo: Classe 4° A – Scuola Primaria “G. Tofi” di Montebello (600 euro). Classe 4° A – Scuola Primaria Casa del Diavolo (600 euro). Terza classificata: Classe 4° A – Scuola Primaria di Ponte Pattoli (450 euro) in buoni libri e materiale didattico. Quarta classificata: classe 4° A – Scuola Primaria “G. Rodari” di San Marco (350 euro). Consegnate anche le targhe al apersonale in pensione: sottotenente Massimo Bertinelli, sottotenente Giuseppe Bottigli, sottotenente Antonio Fecchi, agente scelto Enrico Giombetti, istruttore amministrativo contabile Marisa Giulietti, esecutore amministrativo Marina Cicoria, istruttore della comunicazione Angela Tonzani). E’ stato poi consegnato un assegno,ritirato dal dirigente medico Katia Perruccio, a sostegno del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia grazie alla raccolta di offerte del personale della Struttura organizzativa Sicurezza, del Camep – Club Auto e Moto d’Epoca Perugino, della Carrozzeria Grifo di Ciabatta Enzo, dell’Autocentri Giustozzi, delle Generali Assicurazioni Agenzia Perugia Settevalli. "La vostra, più che una professione, è da intendersi come una missione, un meraviglioso atto d’amore nei confronti della città, per questo siete fondamentali per noi", ha detto il sindaco Andrea Romizi rivolto al personale della polizia locale.