Vigili del Fuoco tra gli alunni di Pierantonio

UMBERTIDE – Visita dei vigili del fuoco di Perugia alla scuola primaria di Pierantonio alla vigilia del primo anniversario del terremoto. Un incontro emozionante, tenutosi ieri mattina a cui ha preso parte il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, che ha incontrato gli alunni insieme al sindaco Luca Carizia, al vicesindaco Annalisa Mierla, al dirigente generale dei vigili del fuoco di Perugia, Vincenzo Lotito e alla preside Silvia Reali. I pompieri hanno mostrato ai bambini strumenti, tecniche ed una autopompa, che ha davvero catturato la loro attenzione. Domano n piazza XXV Aprile a Pierantonio, alle 15.30 si svolgerà l’evento "Per non dimenticare e per non essere dimenticati", organizzato dai comuni di Umbertide e Perugia e dal comitato Rinascita 9 marzo. Alle 16.00 la messa officiata dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Ivan Maffeis.