Vigili del fuoco senza mezzi "Manca anche l’autoscala" La protesta dei sindacati

Pochi mezzi a disposizione dei vigili del fuoco del comando provinciale, sprovvisti anche dell’autoscala. Lo denunciano i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Confsal e Conapo. "I vigili del fuoco di Terni – tuona il fronte sindacale – da troppo tempo ormai sono costretti a lavorare con mezzi troppo vecchi e inadeguati. Uno degli ultimi interventi importanti, un incendio di abitazione a Narni, è stato affrontato senza avere a disposizione un’autoscala: mezzo essenziale in molte circostanze, in particolare negli incendi di abitazione dove, a volte, l’unica possibilità di salvezza per le persone è uscire con l’ausilio di questo automezzo. Il comando sapeva benissimo che la nostra vecchia autoscala era fuori servizio, ma non è riuscito a ottenere altro che una ‘copertura’ da altro comando, dai colleghi di Rieti, che ringraziamo per la loro prontezza, ma come è facile intuire i tempi di percorrenza sono stati tali da rendere il mezzo inutile". I sindacati puntano il mirino anche sulla scelte di inviare "l’Aps Canter (lo speciale camion dei vigili del fuoco ndr) in Emilia Romagna: una scelta sbagliata in quanto questo mezzo è l’unico che, per dimensioni ed equipaggiamento, può affrontare la generalità degli interventi di soccorso nei centri storici, in particolare quello di Orvieto". "Ciò che ci lascia ancora più stupiti è la totale assenza di una strategia alternativa – aggiungono i sindacati –. Non solo si invia fuori regione un mezzo unico nel suo genere, ma non si adotta alcuna misura che possa sostituirlo".

Ste.Cin.