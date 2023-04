Vigili del fuoco Ecco la caserma attesa da anni

TODI – È il giorno della posa della prima pietra della nuova sede dei Vigili del fuoco che prenderà il posto dell’attuale e scomoda caserma nella zona di Cappuccini. Un giorno importante per la città che da troppo tempo, anche sull’onda dei fatti del Vignola, ha l’esigenza di una nuova costruzione per un Distaccamento che ha competenza anche sul territorio di Collazzone, Gualdo Cattaneo, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana e Monte Castello. L’area individuata è in località Crocefisso, là dove è il magazzino comunale e la Cri, in prossimità del bivio che immette alla E45, su una superficie complessiva di 3000 metri quadrati, di cui l’edificio destinato ai Vigili del fuoco ne occuperà 750. L’importo complessivo dell’intervento è di 3 milioni e 410mila euro. La conclusione è prevista entro 15 mesi.

Stazione appaltante il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana, Umbria, Marche. Si tratterà di un edificio su due piani progettato con caratteristiche di alto livello sia per quanto concerne gli aspetti strutturali che in merito all’efficientamento energetico. Sono previsti, all’interno dell’unico corpo, uffici, locali tecnici, autorimessa, camere, spogliatoi, area relax e altri ambienti al servizio del personale. Il piazzale sarà delimitato sul lato nord dalla sede della caserma, sul lato opposto dall’immobile che ospiterà la sala della Protezione Civile del Comune e il castello di manovra, mentre sui lati est ed ovest da parcheggi per il personale e per i visitatori. Nell’area è prevista anche una zona verde. Alla cerimonia saranno presenti Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, il sindaco Antonino Ruggiano, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi (foto) e il provveditore interregionale alle opere pubbliche, Giovanni Salvia. Il progettista, architetto Bianconi, illustrerà il progetto.