TERNI Sandro Angeletti, capo reparto dei vigili del fuoco, va in pensione dopo 34 anni di servizio. "Un servitore dello Stato al servizio della comunità di Terni", cosi il comandante Daniele Mercuri "Angeletti lascia il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per la meritata pensione – fanno sapere i colleghi – . Un momento di grande emozione non solo per lui, ma per tutti noi che abbiamo avuto l’onore di lavorare al suo fianco e di apprezzare la sua dedizione, la sua professionalità e il suo profondo senso del dovere. Il capo reparto ha scritto una pagina importante nella storia del Comando provinciale di Terni, rappresentando un punto di riferimento per il territorio e per la cittadinanza. La sua carriera, iniziata nel 1994 con il turno A nel Distaccamento di Amelia, si è sviluppata con incarichi di crescente responsabilità. Ha prestato servizio presso la Sala operativa di Via Genova a Roma, il Centro Operativo nazionale del Viminale, ed è poi tornato ad Amelia, dove nel 2019 è stato nominato Capo Distaccamento. La sua impronta si è vista chiaramente nel progetto di ristrutturazione della sede di Amelia, un’opera che ha seguito in prima persona con grande impegno e competenza, contribuendo non solo alla supervisione dei lavori, ma anche alla realizzazione di migliorie strutturali"