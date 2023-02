Vigili aggrediti e risarciti Ora la donazione alla Caritas

In piena pandemia, nel 2021, un uomo di Città di Castello venne fermato in piazza Fanti durante un assembramento, si scagliò contro un ufficiale e due agenti della Polizia municipale con ingiurie e minacce. Fu denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, poi la condanna con relativa messa alla prova. Ora, da quella condotta sbagliata è nato un gesto di solidarietà. Gli agenti della Polizia Locale hanno devoluto in beneficenza alla Caritas la somma consegnata - a titolo di risarcimento simbolico - da quel cittadino. In accordo con il comandante Emanuele Mattei, gli agenti protagonisti dell’episodio hanno accettato il denaro, insieme alle scuse del responsabile dell’accaduto formalizzate attraverso il suo avvocato di fiducia "solo con l’intenzione di trasformarlo in un aiuto concreto per i poveri".

I vigili urbani si sono recati nella sede di piazza del Garigliano per consegnare nelle mani del direttore della Caritas Gaetano Zucchini la somma acquisita, sottolineando "la volontà di dare un piccolo contributo al grande lavoro che tanti volontari svolgono ogni giorno nella struttura, per accogliere le persone bisognose della città". Un gesto che sottolinea "la generosità e l’altruismo delle persone che ne sono state protagoniste", dice l’assessore alla polizia locale Rodolfo Braccalenti, nel ringraziare a nome della giunta per questa scelta che "abbiamo apprezzato molto e che ci inorgoglisce".

I fatti risalgono al gennaio del 2021, quando il cittadino protagonista della vicenda, un 45enne di Città di Castello, venne fermato in piazza Fanti per un assembramento durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Alle contestazioni dei vigili intervenuti l’uomo rispose con ingiurie e minacce. Il dirigente della Polizia Locale Mattei evidenzia tecnicamente che "il risarcimento simbolico di cui si è fatto carico il cittadino coinvolto nella vicenda rientra tra le condotte riparatorie riconosciute dal legislatore nei confronti dei responsabili di un reato, in questo caso quello di oltraggio a pubblico ufficiale", e che "gli agenti interessati hanno optato liberamente per la scelta di accettare la somma offerta, per poterla impegnare nell’aiuto delle persone in difficoltà. Una sensibilità di cui sono veramente orgoglioso".