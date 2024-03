Vigilanza ittica in bicicletta

SANT’ANATOLIA DI NARCO - Ha preso il via in Valnerina il servizio di vigilanza ittica “a zero emissioni“, svolto in bici dalle guardie ittiche di Legambiente Umbria. Sarà effettuato lungo il fiume Nera tra Sant’Anatolia e Serravalle, utilizzando bici a pedalata assistita. La prima e-bike è stata messa a disposizione dalla società Spoletonorcia con la quale l’associazione ambientalista collabora da anni. "Con questa iniziativa dimostriamo – spiega Maurizio Zara presidente di Legambiente Umbria – che è possibile ripensare e riorganizzare molte attività in un’ottica di sostenibilità: utilizzare la e-bike per la vigilanza ittica ci consentirà di ridurre l’utilizzo del carburante ed evitare quindi di immettere in atmosfera circa 1800 chilogrammi all’ anno di C02, senza dimenticare il risparmio di risorse economiche che potremo utilizzare in altre iniziative legate sempre alla gestione degli Ecosistemi della Valnerina".