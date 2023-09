Vietate lattine e bottiglie di vetro a Foligno: modifiche al traffico in centro

Con il Corteo storico e la Giostra della Quintana, scattano le ordinanze del sindaco. Limitazioni per la vendita per asporto di bevande e altri prodotti contenuti in recipienti di vetro o metallici stasera per la sfilata e domani per la Giostra della Rivincita. Per il corteo storico è vietato, dalle 19 fino al termine della manifestazione, nell’area interessata, nonché nel raggio di 250 metri dalla stessa, di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato all’esterno dei locali, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro, in particolare bottiglie. L’inosservanza delle disposizioni comporterà la sanzione amministrativa da 80 a 500 euro. Per la giostra della ‘rivincita’ di domenica 17 settembre, dalle 13 e fino al termine della manifestazione, è vietata la vendita o somministrazione, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, di bevande alcoliche con gradazione del contenuto alcolico in volume superiore al 5%, sia all’interno che nelle immediate pertinenze del campo sportivo utilizzato per la "Giostra".

Diverse anche le modifiche alla viabilità per la giornata di oggi, in relazione all’ampio spazio che percorrerà il corteo storico. Verranno ripetute le misure già prese nella precedente edizione.