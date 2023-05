Video musicale di band “metal“ negli Studios di Papigno

TERNI Almeno per un giorno, nello specifico il 28 maggio, tornano a vivere gli Studios di Papigno, di proprietà del Comune e ormai da anni in abbandono. L’occasione di rivederli in vita la fornisce la realizzazione di un video musicale. Palazzo Spada, si legge nella relativa determina dirigenziale, "autorizza la Kate nord creations di johanna sofia maria andersson, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, all’uso del complesso immobiliare denominato “Studios di Papigno”, ai fini della realizzazione di un video musicale per la band heavy metal Noveria (Scarlet Records), per il giorno 28 maggio 2023, oltre i tempi necessari per gli allestimenti e lo smant ellam e n t o". Il costo di un giorno di “Studios“ è di 150 euro più Iva. La Direzione attività finanziarie del Comune, che ha firmato la determina di concessione, "risulta consegnataria dell’immobile di cui all’oggetto ai sensi della Delibera di Giunta comunale 235 del 13.10.2021".