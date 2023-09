Vibra il Campo de li Giochi. Domani la Giostra dalle 15

Il programma dell’ultimo weekend di Quintana, quello del Corteo storico e della Giostra, è ricco di appuntamenti che scandiranno la marcia di avvicinamento alla consegna del Palio di Flavio Favelli.

Oggi si parte alle 21.45 con il Corteo, che dispiegherà la sua maestosità per le vie della città fino all’arrivo in piazza della Repubblica previsto per le 23. Qui il cerimoniale dell’Arruolamento caratterizzato dalla lettura del Bando e dalla Benedizione dei cavalieri.

Domani invece arriva il momento in cui si comincia davvero a fremere: si parte infatti alle 15 con la Giostra al Campo de li Giochi "Marcello Formica e Paolo Giusti". Sarà l’ultimo atto dell’edizione della Rivincita della Giostra della Quintana. Il corteo che precederà la Giostra sarà una versione ridotta di quello che invece riempirà questa sera le vie della città, con quasi mille figuranti e le Allegorie a fare bella mostra di sé per ogni Rione. Alla fine, il Rione vincitore festeggerà nella sua taverna alzando il prezioso drappo al cielo e inneggiando alla bravura del proprio cavaliere.

L’atmosfera quintanara impone la festa anche per gli altri, pronti a dare battaglia alla prossima occasione. Perché la Quintana è di tutti e per tutti deve comunque essere un motivo di festa e di orgoglio.