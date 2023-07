Viavai sospetto a Perugia: Aveva la droga

A insospettire i carabinieri della stazione dei Castel del Piano è stato il continuo viavai di persone nei pressi di un appartamento. “Visitatori“ non qualsiasi, ma noti per essere assuntori di stupefacenti. Dopo aver tenuto sotto controllo l’abitazione alcuni giorni, i militari dell’Arma hanno deciso di perquisire tanto l’uomo che viveva nell’abitazione, un tunisino di 39 anni irregolarmente in Italia e senza un’occupazione ufficiale. Le verifiche hanno consentito di trovare 2 involucri in cellophane contenenti complessivamente 8 grammi di hashish, 13 involucri di cellophane contenenti complessivamente 20 grammi di eroina, 2.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e 2 coltelli. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.