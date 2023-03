Viale dello Stadio, preso il pusher segnalato dai residenti

TERNI Trentenne albanese arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. L’attività del pusher nella zona di viale dello Stadio era stata segnalata dai residenti, che lo avevano notato nel tempo ad incontrare numerosi clienti. Così i militari si sono appostati nel punto indicatio e hanno osservato in diretta lo spaccio di stupefacenti avvenuto, nella circostanza, tra il 30enne ed un 40enne ternano, che ha acquistato una dose di cocaina. Subito fermato, l’assuntore ha confermato ai militari di aver acquistato dallo stesso soggetto, nel recente passato, circa 50-60 dosi di cocaina. Per lo spacciatore sono quindi scattate le manette e ieri è stato giudicato con rito direttissimo, dopo aver trascorso una giornata nelle cameri di sicurezza del comando dei carabinieri. In casa dello straniero, nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati altri 4 grammi e mezzo di cocaina.