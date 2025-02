Viaggio nelle frazioni. Così nascerà il “Comitato“

Inizierà lunedì 17 febbraio il viaggio dell’amministrazione comunale nelle frazioni. L’iniziativa e il calendario sono stati messi a punto in un incontro tra il sindaco Antonino Ruggiano e il consigliere comunale Andrea Nulli. Una quindicina gli appuntamenti programmati con cadenza settimanale, di lunedì sera, alle 21, attraverso l’individuazione di un borgo capofila che, per centralità e disponibilità di spazi adeguati per le riunioni, farà di riferimento anche per i paesi limitrofi. Il territorio comunale è tra i più estesi dell’Umbria e con il maggior numero di frazioni, addirittura 37. Da qui la scelta di individuare aree omogenee che permetteranno di concludere il tour prima dell’arrivo dell’estate e di dare corso alla formale costituzione della Comitato delle Frazioni, la cui istituzione è stata deliberata dal Consiglio comunale. Il nuovo organismo si prefigge di coinvolgere le frazioni in modo organico, offrendo a tutto il territorio la possibilità, attraverso propri rappresentanti, di partecipare attivamente alle scelte dell’amministrazione comunale, dando vita ad uno strumento utile anche per definire nuovi modelli di gestione, a partire dalla cura del decoro e dal taglio dell’erba. "Gli incontri – spiega il consigliere Andrea Nulli – saranno un momento di ascolto e di risposta alle specifiche necessità già oggetto di segnalazione ma anche l’occasione per illustrare il regolamento del Comitato, all’interno della quale ogni raggruppamento di frazioni dovrà esprimere uno o più rappresentanti che saranno in totale 24".

s.f.