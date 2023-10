Viaggio nelle aule della solidarietà: "Aiuti per scuola, lavoro e affitti"

Opera ormai da sette anni la scuola “Luigi Radicchi”. Un’iniziativa di solidarietà e condivisione che ha il suo animatore in Fabio Sebastiani. Nella sede di Via Saffi, in tanti vi trovano una molteplicità di risposte: dallo studio all’assistenza scolastica, dalle pratiche burocratiche alla solidarietà per risolvere i problemi che la quotidianità propone.

Fabio Sebastiani, quando e perché è nata la scuola "Luigi Radicchi"?

"La scuola nasce sette anni fa, prendendo atto della ricchezza di qualifiche di cui disponeva l’allora gruppo dirigente del Pci, utili per la creazione di un polo formativo gratuito e dare così concretezza alle nostre idee di solidarietà e non solo. La scuola è stata poi dedicata all’ allora compagno Luigi Radicchi, tanto grande quanto sfortunato. Da qualche tempo è stato aperto un punto di ascolto a Foligno che si focalizza sulla consulenza medica-psicologica".

Quali gli scopi e le strutture di cui dispone?

"La scuola si trova in Via Saffi 2 c, con 100 metri quadrati di superficie dedicati, in maniera distinta, all’attività politica, a quella didattica (5 tavoli con venti sedute) ed alla “Comunistas”, una struttura che si occupa di recupero e ridistribuzione a persone in difficoltà di abiti usati. Ha una pagina Facebook e due gruppi whatsapp che danno varie informazioni su richieste di lavoro o offerte di elettrodomestici di seconda mano. Riusciamo, va sottolineato, a fornire servizio grazie a un bando del comune che copre il 50 per cento delle necessità, e ad offerte di militanti e di simpatizzanti. La scuola ha un suo contenitore burocratico, l’’associazione 21 gennaio aps’ e dal prossimo anno sarà accreditata tra gli enti che possono essere oggetto di donazione del 5 per mille".

Descriva una giornata tipo.

"Si comincia a metà mattina con l’approvvigionamento di libri e merende, perché chi la frequenta deve avere l’unico pensiero di crescere. Si apre alle 14 con gli arrivi di studenti, formatori, utenti della Comunistas, di chi chiede lavoro o chiarimenti legislativi, chi cerca casa in affitto. Si chiude alle 17, con frequenti rientri notturni per dare assistenza scolastica a lavoratori".

Quanti la frequentano e da dove provengono?

"Noi abbiamo una platea media di 20 persone dalla domenica al venerdì, con 100 accessi settimanali e 5600 presenze annuali. La provenienza è mondiale. Tutte persone che portano esperienze e formazioni varie, tanti personaggi in cerca d’autore, nel posto giusto".