Viaggio alla scoperta della Callas Voce narrante Giulio Scarpati

Anche quest’anno Suoni Controvento. Dopo “Opera Noir” che nel 2022 ha visto protagonista Giancarlo di Cataldo, quest’anno punta i riflettori sull’indimenticabile Maria Callas, in occasione del centenario dalla nascita con “Maria Callas – 100 anni in 100 minuti”, scritto da Nicola Calocero Giannoni, in scena questa per il debutto nazionale.

In una scena astratta e metafisica, altamente evocativa, valorizzata dal teatro romano di Spoleto, ci accompagnano in questo viaggio il narratore Giulio Scarpati e la musica dei grandi della lirica eseguita dal maestro Lucio Perotti al pianoforte e dalla soprano Agnieszka Grochala.

Lo storytelling di Scarpati ricorderà gli episodi centrali della vita della Divina e si alternerà nel corso dello spettacolo a un recital di una dozzina di arie d’opere interpretate dalla talentuosa emergente soprano accompagnate al piano dal maestro. Non mancheranno i brani di Bellini, Puccini, Cherubini e Verdi che hanno segnato il repertorio di Maria Callas nel corso della sua irripetibile parabola umana e artistica. Il filo rosso risiederà proprio nell’individuare quei personaggi d’opera che, portati in scena da Maria Callas, hanno anticipato come una sorta di contrappasso il destino della soprano.

"Avremo come protagonista anche la luna piena perché è proprio questa il riferimento di Casta Diva", afferma Scarpati nel presentare lo spettacolo, per poi aggiungere: "Questo spettacolo è un bellissimo viaggio da fare insieme e in cui racconterò brani e parti di storia della Callas, come artisticamente è cresciuta ma anche come la vita l’ha trattata. Per mettere insieme vita e artista".

Lo spettacolo sarà corredato da un ricco apparato di contributi multimediali con le scene illustrate dal pittore illustratore Manuelle Mureddu, che saranno proiettate sullo sfondo della scenografia del teatro romano.

Suoni Controvento, festival di arti performative, promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni,