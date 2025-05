Viaggio alla riscoperta degli spazi urbani. Buona la prima di “Occupai“ all’ex Zuccherificio

Successo per il flashmob di Occupai Foligno (Operazione collettiva comunitaria urbana per azioni immaginifiche) per riportare l’attenzione sull’ex Zuccherificio. Un centinaio di cittadini ha risposto all’appello del Collettivo, dando vita a una marcia allegra e colorata che ha attraversato alcuni luoghi simbolo della città in un clima festoso. "L’energia collettiva che si è respirata durante tutto il percorso - spiegano da Occupai - ha dimostrato quanto i folignati abbiano voglia di riscoprire e re-immaginare insieme gli spazi urbani della propria città, in particolare quelli che sono sottoutilizzati in questo momento". Il percorso ha preso il via alle 17 dal parcheggio dello Zuccherificio, per poi attraversare punti nevralgici del tessuto urbano folignate. La marcia ha fatto tappa agli Orti Orfini, dove è stata realizzata la prima azione performativa, per poi proseguire davanti agli spazi dell’ex Reclusorio - ex spazio coworking - fino ad arrivare in via Gramsci e Piazza della Repubblica. Il gruppo si è poi spostato lungo il Corso per raggiungere l’ex Cinema Vittoria - ex spazio Zut - dove si è svolta la seconda azione performativa, per concludere infine a Piazzetta Matteotti.

"Siamo profondamente grati per la partecipazione, l’entusiasmo e lo spirito con cui i cittadini hanno risposto al nostro appello", dichiarano i promotori di Occupai. "La risposta della comunità ha superato ogni nostra aspettativa e ci conferma che Foligno ha una grande voglia di riappropriarsi creativamente dei propri spazi urbani". L’azione simbolica di Occupai è l’inizio di un percorso di ‘azioni’ urbane creative a lungo termine.