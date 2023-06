Viaggiava in auto con 800 dosi di cocaina, arrestato a 23 anni

Viaggia in auto con un ingente quantitativo di cocaina, ma non sfugge ai Carabinieri. A finire in manette è un ragazzo ventitreenne straniero, arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari della compagnia di Spoleto, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno fermato un’automobile, riscontrando un generalizzato senso di nervosismo e preoccupazione da parte del conducente. Dopo una preliminare verifica dei documenti d’identità e di circolazione i carabinieri hanno proceduto con la perquisizione del veicolo. All’interno dell’abitacolo ben nascosti sono stati rinvenuti 110 grammi di cocaina, pari a circa 800 dosi, che avrebbero fruttato sul mercato circa 60mila euro. Il giovane straniero è stato immediatamente condotto in caserma per gli accertamenti del caso e in seguito alle analisi la qualità della droga è risultata molto pura. L’arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto i domiciliari.