"Viaggiando tra le storie", letture per bambini in biblioteca

MAGIONE – A Magione primo appuntamento martedì all’asilo nido comunale Paperino, ore 10.30, con "Viaggiando tra le storie". Giovedì 23, ore 17, l’incontro si sposta nella biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj con letture per famiglie e bambini su "Giocare con le parole per andare dritti alle storie" a cura di Sistema museo de delle volontari di Nati per leggere; ultimo appuntamento sabato 25, ore 10.30, sempre in biblioteca, con letture e musiche su "Curiosando tra le pagine, tra immagini parole e suoni" a cura di Andreina Panico con Elena Ambrosi al violino e Saaber Khan Mirasi al tabla indiano. La biblioteca di Magione da alcuni anni ha fatto della lettura per i più piccoli un punto di forza che vede negli appuntamenti programmati del sabato mattina una grande presenza. "Riconoscendo al momento dell’ascolto di storie e racconti – commenta l’assessore alla cultura Vanni Ruggeri – un valore fondamentale per la crescita, è quanto mai positivo che tante famiglie partecipino agli incontri anche con bambini di pochi mesi".